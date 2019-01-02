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Kamyonet, minibüs ve panelvan tipi araçlar FSM'yi kullanabilecek

Yeni düzenlemeyle artık kamyonet, minibüs ve panelvan tipi 2. sınıf araçlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilecek.

Kamyonet, minibüs ve panelvan tipi araçlar FSM'yi kullanabilecek

UKOME'nin yeni düzenlemesine göre, kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni düzenlemeyle kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçların artık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabileceklerini duyurdu. 

İBB tarafından yapılan açıklamada "Yeni düzenlemeyle artık kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilecek" denildi.

Ayrıntılar geliyor....

Etiketler; #Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
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