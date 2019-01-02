Yeni düzenlemeyle artık kamyonet, minibüs ve panelvan tipi 2. sınıf araçlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilecek.

UKOME'nin yeni düzenlemesine göre, kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanabilecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni düzenlemeyle kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçların artık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabileceklerini duyurdu.



İBB tarafından yapılan açıklamada "Yeni düzenlemeyle artık kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilecek" denildi.



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