Kan donduran cinayet davasında yeni gelişme: 13 yıl sonra adalet yerini buldu

Kilis'te, 13 yıl önce yaşanan cinayet davasında önemli bir gelişme yaşandı. Anne, oğlu ve gelini öldürmekten dolayı tutuklu yargılanan 5 sanığa, her biri için üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Abdullah Arslan, Elif Arslan, Mehmet Fatih Arslan, Fırat Arslan ve Mustafa Arslan sanıkları, töre saikiyle ve canavarca hisle hareket ettikleri gerekçesiyle cezalandırıldılar. Mahkeme, sanıkların, maktulleri eziyet çektirerek öldürdüklerini belirterek her birine üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 2012 yılı Mart ayında yaşanmıştı. Emine Düzkaya ve oğlunun, gelinlerinin ailesiyle evlilik hazırlığı görüşmesinin ardından kaybolmaları üzerine yakınları kayıp başvurusu yapmıştı. 22 Nisan 2012'de Kilis'in Deliçay Köyü yakınlarında, piknik yapan vatandaşların ihbarıyla kaybolan üç kişinin toprağa gömülü cesetleri bulundu.

Yapılan incelemeler sonucu, Emine Düzkaya, oğlu Çağan Özoğlu ve gelini Özlem Özoğlu'nun öldürüldüğü tespit edildi. Ancak, gelinin ailesi Suriye'ye kaçtıktan sonra dava süreci karmaşık bir hal aldı.

Başlangıçta, sanıklara beraat kararı verilmişti. Ancak Yargıtay, yeterli araştırma yapılmadığı gerekçesiyle davayı bozdu. Daha sonra yapılan detaylı HTS raporları, bazı sanıkların olay günü olay yerinde olduklarını ortaya koyunca, dava yeniden açıldı ve sanıklar hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Yargıtay'ın verdiği bozma kararı sonrasında, gelinin babası, annesi ve üç kardeşi yeniden tutuklanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırıldı.