Kan donduran cinayet! Karısını öldürdü, soğukkanlılıkla ellerini yıkadı

Sanık "Vicdanımı rahatlatmak istiyorum" derken, maktulün eşinin "Cinayetten sonra evimizde elini yıkamış" sözleri salonda buz kestirdi. Parkinson hastası olduğunu iddia eden sanığa, hedefindeki eşinden jet yalanlama geldi: "Ben onun koştuğu gibi koşamam!" İşte vahşetin yaşandığı o güne dair tüyler ürperten tüm detaylar.

"VİCDANIMI RAHATLATMAK İSTİYORUM"

Kayseri’de 9 Aralık 2025 tarihinde yaşanan dehşetin sanığı emekli başçavuş İ.Ş., ilk kez hakim karşısına çıktı. Boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.’yi öldürmek amacıyla binaya giden ancak bina görevlisinin karısı Melek Gül’ü bıçaklayarak katleden sanık, mahkemede ilginç bir savunma yaptı. Parkinson hastası olduğunu ve FETÖ soruşturması nedeniyle zor günler geçirdiğini öne süren İ.Ş., "Vicdanımı rahatlatmak istiyorum" diyerek maktulü neden öldürdüğünü hatırlamadığını iddia etti.

"DOĞRULARI SÖYLE!"

Sanık İ.Ş., olay günü Melek Gül’ün kendisini eve çağırdığını ve hareketlerinden rahatsız olduğu için bıçağa sarıldığını iddia edince mahkeme salonu karıştı. Öldürülen kadının eşi E.G., duydukları karşısında öfkesine hakim olamayarak "doğruları söyle" diye bağırdı. Güvenlik güçleri tarafından salondan çıkarılan acılı eş, sanığın yalan söylediğini belirtti. İ.Ş. ise ifadesine, olaydan sonra şalterleri indirip eşinin kapısına baltayla vurduğunu söyleyerek devam etti.

"BEN ONUN KOŞTUĞU GİBİ KOŞAMAM"

Duruşmada dinlenen sanığın eşi Y.Ş., 27 yıllık evlilikleri boyunca sistematik şiddet gördüğünü anlattı. Eşinin hastalık bahanesine sığınmasına tepki gösteren Y.Ş., "27 yıl boyunca çektim" diyerek yaşadığı korku dolu yılları özetledi. KADES uygulaması sayesinde kurtulduğunu belirten talihsiz kadın, sanığın fiziksel engeli olduğu iddiasına karşı; "Ben onun koştuğu gibi koşamam" diyerek İ.Ş.'nin gayet çevik olduğunu vurguladı.

KATLİAM SONRASI KAN DONDURAN DETAY

Duruşmanın en çarpıcı anı ise maktul Melek Gül’ün eşi E.G.’nin yeniden salona alınmasıyla yaşandı. E.G., eve girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştığını anlatırken sanığın ne kadar soğukkanlı olduğunu şu sözlerle ifşa etti:

"Sanığın eşini öldürdükten sonra lavaboda elini yıkadığını söyledi."

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve tanık beyanlarının değerlendirilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.