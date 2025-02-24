Kan donduran saldırı: Üç çocuk annesi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, boşandığı eşi tarafından bıçaklanan Nejla Özbiber hayatını kaybetti. Katil zanlısı olay yerinden kaçarken, polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kan donduran saldırı: Üç çocuk annesi hayatını kaybetti
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Kadına yönelik şiddet bir can daha aldı! Gaziantep'in Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi'nde, sabah saatlerinde kan donduran bir cinayet işlendi.

İddiaya göre Mahmut Kürkçü (40), sabah saatlerinde eski eşi Nejla Özbiber’in (38) evine gitti. Çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkelenen Mahmut Kürkçü, eski eşi Nejla Özbiber’i defalarca bıçakladı.

Saldırının ardından Mahmut Kürkçü olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Nejla Özbiber ise kanlar içinde yere yığıldı.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİYDİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Nejla Özbiber’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Nejla Özbiber’in cenazesi, olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayeti işledikten sonra kaçan Mahmut Kürkçü’nün yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, saldırganın izini sürerken, olayla ilgili soruşturma derinleştirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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