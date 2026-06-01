Kan donduran vahşet! Hamile kadını ve arkadaşını vurup video çekti

Aydın'dan gelen kan donduran çifte cinayet haberi... Söke ilçesinde park halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi acımasızca hayata gözlerini yumdu.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Kan donduran vahşet! Hamile kadını ve arkadaşını vurup video çekti
Yayınlanma: Güncellenme:

Olay, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Yeni Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki bir otomobilde bulunan 31 yaşındaki Ercan Zengin ve 25 yaşındaki Nurgül Aslan'a, kimliği belirlenen bir şüpheli tarafından silahla ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Ercan Zengin'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Saldırıda ağır yaralanan ve 1,5 aylık hamile olduğu öğrenilen Nurgül Aslan ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan çifte cinayet tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

ÖNCE KATLETTİ SONRA İTİRAF ETTİ

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, çifte cinayetin şüphelisinin Nurgül Aslan'ın 29 yaşındaki eşi Erkan Aslan olduğunu tespit etti. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şüphelinin saldırının hemen ardından cep telefonuyla bir video kaydı aldığı öne sürüldü. Zanlının bu görüntülerde suçu üstlendiğine yönelik ifadeler kullanarak videoyu yakınlarına gönderdiği değerlendiriliyor. Söz konusu video kaydı, soruşturma dosyasına önemli bir delil olarak eklendi.

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Olayın ardından kayıplara karışan firari şüpheli Erkan Aslan'ın yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını ve şüphelinin olası kaçış güzergâhlarını mercek altına alan polis ekipleri, soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

Fransa’nın fuar kararı Tel Aviv'i sarstı: Hükümet temsilcisine vize çıkmadı, firmalara ise tek bir şart koşuldu...Fransa’nın fuar kararı Tel Aviv'i sarstı: Hükümet temsilcisine vize çıkmadı, firmalara ise tek bir şart koşuldu...Dünya
Şiddetli patlama sonrası can pazarı! 55 kişi hayatını kaybetti, ekipler enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor!Şiddetli patlama sonrası can pazarı! 55 kişi hayatını kaybetti, ekipler enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor!Dünya
"Bölgeyi hemen terk edin!" İran Devrim Muhafızları'ndan kritik uyarı"Bölgeyi hemen terk edin!" İran Devrim Muhafızları'ndan kritik uyarıDünya
aydın söke cinayet kan donduran
Günün Manşetleri
Hesaplar ve kayıtlar inceleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "sokak" uyarısı
Selçuksport'un yöneticisi Denizli'de yakalandı
Kılıçdaroğlu'nun Danışmanından 'İşten Çıkarma' açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD Ve İsrail'e uyarı!
Bakan Çiftçi Kurban Bayramı trafik bilançosunu açıkladı!
TÜRK-İŞ Mayıs 2026 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!
TÜİK 2026 ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı!
Buca Belediye Başkanı Duman gözaltına alındı!
Evden çıkmadan mutlaka bu haberi okuyun
Çok Okunanlar
1 Haziran 2026 altın fiyatları uçuşa geçti! 1 Haziran 2026 altın fiyatları uçuşa geçti!
300 bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 300 bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Tarım Kredi Market'ten Haziran fırsatı! Tarım Kredi Market'ten Haziran fırsatı!
Temmuz 2026 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Temmuz 2026 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
İstanbul'da elektrikler saatlerce kesilecek! İstanbul'da elektrikler saatlerce kesilecek!