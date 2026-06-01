Kan donduran vahşet! Hamile kadını ve arkadaşını vurup video çekti

Olay, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Yeni Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki bir otomobilde bulunan 31 yaşındaki Ercan Zengin ve 25 yaşındaki Nurgül Aslan'a, kimliği belirlenen bir şüpheli tarafından silahla ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Ercan Zengin'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Saldırıda ağır yaralanan ve 1,5 aylık hamile olduğu öğrenilen Nurgül Aslan ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan çifte cinayet tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

ÖNCE KATLETTİ SONRA İTİRAF ETTİ

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, çifte cinayetin şüphelisinin Nurgül Aslan'ın 29 yaşındaki eşi Erkan Aslan olduğunu tespit etti. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şüphelinin saldırının hemen ardından cep telefonuyla bir video kaydı aldığı öne sürüldü. Zanlının bu görüntülerde suçu üstlendiğine yönelik ifadeler kullanarak videoyu yakınlarına gönderdiği değerlendiriliyor. Söz konusu video kaydı, soruşturma dosyasına önemli bir delil olarak eklendi.

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Olayın ardından kayıplara karışan firari şüpheli Erkan Aslan'ın yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını ve şüphelinin olası kaçış güzergâhlarını mercek altına alan polis ekipleri, soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.