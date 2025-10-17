Kan ve saç örnekleri incelendi! 8 ünlüde uyuşturucu madde tespit edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan 19 kişiden 8’inde uyuşturucu madde tespit edildi. Aralarında şarkıcı, fenomen ve oyuncuların bulunduğu isimler tek tek açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de başlattığı soruşturma kapsamında, “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan 19 kişi ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi.
Aralarında şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da bulunduğu isimlerden kan ve saç örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu’nda incelendi.
Yapılan incelemede 19 kişiden 8’inin test sonucu pozitif çıktı.
Uyuşturucu madde tespit edilen isimler şöyle açıklandı:
Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım.
Kanında ilaç etken maddesi tespit edilen ünlüler ise:
Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter.
Yetkililer, Derici, Altun ve Sali’nin kullandığı ilaçların yeşil reçete ile temin edildiğini bildirdi.
Kanında herhangi bir maddeye rastlanmayan ve temiz çıkan isimler şu şekilde açıklandı:
Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk.