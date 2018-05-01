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Kanaat önderleri "Perinçek" dedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için başlatılan imza seferberliğine destek çığ gibi büyüyor. Toplumun önde gelen isimleri Türkiye'yi aydınlığa ve refaha kavuşturacak yönetim programının Vatan Partisi'nde olduğunu belirtiyor, seçmenleri Perinçek için imza vermeye davet ediyor.

Kanaat önderleri "Perinçek" dedi

Sendikacılardan işçilere sanatçılardan eğitimcilere… İmza desteği çığ gibi büyüyor, toplumun önde gelen isimleri Perinçek'e işaret ediyor.

Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği Başkanı Hüseyin Öz, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için seçim kuruluna giderek imza vereceğini söyledi.

Eğitimciler de Perinçek'in adaylığı için imza vereceğini açıkladı. Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Nazım Mutlu, Perinçek'in Türkiye'nin sorunlarını çözecek bir lider olduğunu vurguladı.

Talat Paşa Komitesi Başkanı emekli Tümgeneral Ali Erdinç de Perinçek'e milli bir dava için imza vereceğini ifade etti. Erdinç, Perinçek'in sözde Ermeni soykırımına karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazandığı zafere dikkat çekti.

Kanaat önderleri 4 ila 9 Mayıs tarihlerinde seçmenleri Perinçek'e imza vermek için bağlı oldukları seçim kurullarına gitmeye davet etti.

Haber: Gürkan Demir
Kamera: Barış Yurteri-Uğur Marangoz
ulusal.com.tr 

Etiketler; #türkiye #doğu perinçek #vatan partisi
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