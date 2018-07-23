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Kanada'da silahlı saldırı: 2 ölü, 13 yaralı

Kanada'nın Toronto kentindeki silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Kanada'da silahlı saldırı: 2 ölü, 13 yaralı

Polis yetkilileri, Toronto'nun Greektown Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin ateş açması sonucu 2 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını açıkladı.
Saldırgan, ölü ele geçirildi.

Yaralılardan birinin durumu kritik

Yaralılar arasındaki bir kız çocuğunun durumunun kritik olduğu bildirildi.

"Terör amaçlı olup olmadığını söylemek için henüz erken"

Emniyet Sözcüsü Mark Pugash yaptığı açıklamada, saldırının terör amaçlı olup olmadığını söylemek için de henüz erken olduğunu vurguladı.
Mahalle sakinlerinden John Tulloch, kardeşiyle arabalarından indikleri sırada 20-30 el silah sesi duyduklarını, ardından kaçmaya başladıklarını aktardı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kanada #toronto #silahlı saldırı
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