Kanal D'nin popüler yarışma programlarından Gelinim Mutfakta 28 Şubat Perşembe günü bugün 249'uncu bölümüyle yayınlandı. Gelinim Mutfakta 28 Şubat Perşembe günü gelinler nefis yemekler yaparak yarışmacıların iyi bir yemek yemesini sağlamaya çalıştı. Peki Gelinim Mutfakta 28 Şubat gün birincisi kim oldu? 28 Şubat puan durumu nasıl

Kanal D'nin iki sezondur üst üste yayınlanan ve çok izlenmesiyle gündemde olan fenomen yemek programı ve yarışmalarından Gelinim Mutfakta son durum belli oldu.



Hafta içi her gün aynı saati olan 12.15'te Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Gelinim Mutfakta 28 Şubat 2019 günü ekranlarda merakla izlendi.



Peki 28 Şubat 2019 günü bugün hangi gelin çeyrek altını kazandı?



Gelinim Mutfakta 28 Şubat gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim yakasına taktı



Gülcan 4 günün sonunda aldığı toplam 59 puanla lider olurken, Ezgi 4 günün sonunda aldığı toplam 49 puanla ikinci durumda, ardından gelen Nergis ise 4 günün sonunda aldığı toplam 43 puanla potadaki ilk gelin olarak görünüyor.



Gelinim Mutfakta 28 şubat günkü toplam puan durumuna göre elenecek gibi görünen gelin 4 günün sonunda aldığı toplam 39 puanla Gizem olacak gibi görünüyor.