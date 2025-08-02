Kanal D seslendirme uzmanı Levent Bitecik yaşamını yitirdi

Kanal D Haber Merkezi’nde seslendirme uzmanı olarak görev yapan gazeteci ve haber spikeri Levent Bitecik (65), bir süredir yaşadığı hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bitecik için Antalya’da düzenlenen cenaze törenine eşi gazeteci Sibel Bitecik, kızı Birce Bitecik, yakınları, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Kurşunlu Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Levent Bitecik, Kurşunlu Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Bitecik’in defni sırasında ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Gazetecilik mesleğine 1980’li yıllarda TRT FM’de spiker olarak başlayan Levent Bitecik, daha sonra Star TV ve Kanal D gibi televizyon kanallarında haber spikerliği yaptı. Aynı zamanda uzun yıllar boyunca birçok belgesel ve dizinin seslendirmesini de üstlendi.