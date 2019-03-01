Kanal D televizyonu iddiali bir dizi projesiyle seyircilerinin karşısına çıkıyor. Yeni projelerini kamuoyuna tanıtmaya devam eden Kanal D'de Yüksek Topuklar adına bir dizi başlıyor. İşte Yüksek Topuklar dizisi ayrıntıları

Bu yıl, geçen yıla göre istenilen performansı sağlayamadığı belirtilen Kanal D, izlenilirliğini artırmak ve seyircilerin kanalı daha çok izlemesi için yepyeni projeler yaratıyor.



Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan yeni Yüksek Topuklar dizisinin yönetmen koltuğunda bir süre önce Vurgun dizisinden ayrılan Altan Dönmez oturacak.



Yapımcılığını Felix Yapım’ın üstlendiği Yüksek Topuklar dizisinin 20 Mart tarihlerinde sete çıkması tahmin ediliyor.



Kanal D’de ekrana gelecek olan Yüksek Topuklar dizisinde genç bir manken ve 3 kız arkadaşının başından geçen olaylar ve şöhretin arka planı ekrana taşınacak.