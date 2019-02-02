Kanal D'de yayınlanan Yüzleşme dizisinin konusu ve içeriği merak ediliyor. Dizi, uzun soluklu olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı, kanalın kısa sürede dizinini fişinin çekip çekmeyeceği izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Öte yandan Senaryosunu Altuğ Küçük’ün yazdığı yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel’in üstlendiği dizinin tanıtımı izleyicilerin merakını arttırdı

Yüzleşme, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla seyircinin ilgisini çekmeye çalışacak. Yüzleşme dizsinde kimler oynuyor ve Yüzleşme dizisinin konusu bu noktada merak edilenler arasında yer almaya devam ediyor. İşte Yüzleşme hakkında detaylar…



YÜZLEŞME DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?



Ailesinden yadigar çiçek yetiştirme ve esans üretimi işiyle uğraşan Fikret'in (Uğur Yücel) ‘Özüm gibi, gözüm gibi büyüttüğüm kızım kayıp, bir o yok, bir de kokusu yok' dediği tanıtım, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.



Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender Kasabasında geçen hikayede; 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.



YÜZLEŞME DİZİSİNİN OYUNCULARI



Başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaştığı Yüzleşme'de; Şerif Sezer, Mesut Akusta, Macit Koper, Durul Bazan, Gülsim Ali, Darda Yasir Yenal, Gözde Çığacı, Müfit Kayacan ve Yeşim Gül de yer alıyor.



Kanal D'nin; yapımı T Company, yapımcılığı Bülent Turgut'a ait yeni dizisi Yüzleşme'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Senaryosunu Altuğ Küçük'ün yazdığı yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel'in üstlendiği dizinin tanıtımı büyük merak uyandırdı.