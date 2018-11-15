Siyasi iktidar Kanal İstanbul projesinden geri adım atmıyor. İmar planları tamamlanma aşamasına geldi. Projenin son durumunu hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, proje kapsamında 10 yeni asma köprü yapılacağını söyledi. Kanal İstanbul için ilk kazmanın 2019'da vurulması planlanıyor.

Meslek odalarınca çok eleştiren Kanal İstanbul için hazırlıklarda sona gelindi.



Anadolu Ajansı editör masasında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, proje ile ilgili son durumu anlattı.



Proje için inşaatların 2019 yılında başlaması hedefleniyor.



Bakan Turhan, İstanbul Tüneli ile ilgili de konuştu.



ulusal.com.tr

