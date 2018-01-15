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Kanal İstanbul'un güzergahı belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahına ilişkin, "Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru Kanal İstanbul için en uygun güzergah olarak seçilmiştir." dedi.

Kanal İstanbul'un güzergahı belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahının belirlendiğini belirterek, "Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru Kanal İstanbul için en uygun güzergah olarak seçilmiştir." dedi.

 


Kaynak: AA
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