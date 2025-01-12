Kanal kazısı sırasında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Elazığ’da inşaat şantiyesindeki kanal kazısı sırasında meydana gelen göçük, 48 yaşındaki işçi Musa K.’nin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kanal kazısı sırasında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
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Elazığ’ın Zafran Mahallesi’nde, bir inşaat şantiyesinde kanal kazısı yapılırken meydana gelen göçük, bir işçinin ölümüne yol açtı. Olay, sabah saatlerinde, altyapı çalışmaları sırasında yaşandı. 48 yaşındaki işçi Musa K., kazı sırasında dengesini kaybederek toprak altında kaldı. Olayın hemen ardından bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, işçi Musa K.’yi toprak altından kurtarma çalışmalarına başladı. AFAD ekiplerince toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Musa K.’nin cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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