CHP'nin İBB başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na Kandil'den bir destek daha geldi. PKK elebaşılarından Zerin Ruken, 23 Haziran seçimlerinde İmamoğlu'na oy verilmesi için çağrı yaptı.

Önce Bese Hozat, ardından Duran Kalkan.... Kandil'deki sözde PKK elebaşları, CHP'nin adayına "oy ver" çağrısını sürdürdü.



Son olarak CHP'nin adayına destek PKK elebaşılarından Zerin Ruken'den geldi.



Terörist Ruken, önümüzdeki İstanbul seçimleri için CHP adayının desteklenmesi gerektiğini söyledi.



Kandil'den gelen çağrıların yanı sıra HDP de İmamoğlu için benzer çağrılar yapmıştı.





ulusal.com.tr