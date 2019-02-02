banner1002
TSK, 4 IŞİD mensubunu yakaladı
TSK, 4 IŞİD mensubunu yakaladı
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı
Engelli öğretmen atama sayısı değişti
Engelli öğretmen atama sayısı değişti
Kışanak ve Tuncel'in cezası belli oldu
Kışanak ve Tuncel'in cezası belli oldu

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler (02 Şubat 2019 Cumartesi son dakika depremleri)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı deprem sorgulama sayfası. Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler (02 Şubat 2019 Cumartesi son dakika depremleri)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi  verilerine göre, 01 Şubat 2019 Cuma günü saat 22:59'da Adıyaman Lokman'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilçeden hissedilirken derinliği 5 KM olarak açıklandı.

AFAD ise depremin derinliğini 6 KM olarak duyurdu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depremi hissettiğini paylaştı.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #Boğaziçi Üniversitesi #son depremler #AFAD #deprem
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.