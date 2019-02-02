Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı deprem sorgulama sayfası. Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 01 Şubat 2019 Cuma günü saat 22:59'da Adıyaman Lokman'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilçeden hissedilirken derinliği 5 KM olarak açıklandı.



AFAD ise depremin derinliğini 6 KM olarak duyurdu.



Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depremi hissettiğini paylaştı.



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız



ulusal.com.tr