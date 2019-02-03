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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler (03 Şubat 2019 Pazar son dakika depremleri)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı deprem sorgulama sayfası. Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler (03 Şubat 2019 Pazar son dakika depremleri)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, dün öğle saatlerinde saat 15.20'de Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10 KM olarak duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depremin çevre ilçelerden de hissedildiğini yazdı.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  



ulusal.com.tr

Etiketler; #Boğaziçi Üniversitesi #son depremler #AFAD #deprem
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