‘Kandıralı Ferdi’ cezaevinden tahliye oldu
Sosyal medyada “Kandıralı Ferdi” lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen, 1 haftadır tutuklu bulunduğu Kocaeli 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan serbest bırakıldı.
Yayınlanma:
Şarkıları yanlış söylemesiyle sosyal medyada ün kazanan Gülezen, 2018 yılında karıştığı “hırsızlık” suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay’ın kararı onamasının ardından, Gülezen 3 Ocak’ta Kandıra’da gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanan Ferdi Gülezen, akşam saatlerinde Kocaeli 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edildi.