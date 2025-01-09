‘Kandıralı Ferdi’ cezaevinden tahliye oldu

Sosyal medyada “Kandıralı Ferdi” lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen, 1 haftadır tutuklu bulunduğu Kocaeli 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan serbest bırakıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
‘Kandıralı Ferdi’ cezaevinden tahliye oldu
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Şarkıları yanlış söylemesiyle sosyal medyada ün kazanan Gülezen, 2018 yılında karıştığı “hırsızlık” suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay’ın kararı onamasının ardından, Gülezen 3 Ocak’ta Kandıra’da gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanan Ferdi Gülezen, akşam saatlerinde Kocaeli 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edildi.

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