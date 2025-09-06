Kanlı ay tutulması 7–8 Eylül’de! Saat kaçta başlayacak, Türkiye’den nereden izlenecek?
7–8 Eylül gecesi gerçekleşecek kanlı ay tutulması dünyanın büyük bölümünden görülebilecek. İşte merak edilen tüm detaylar…
KANLI AY TUTULMASI YARIN BAŞLIYOR
Gökyüzü meraklıları yarın eşsiz bir doğa olayına tanıklık edecek. 7–8 Eylül gecesi yaşanacak tam ay tutulması sırasında Ay, Dünya’nın gölgesine girerek kırmızıya dönecek. Bu olay “kanlı ay tutulması” olarak adlandırılıyor.
YILIN EN UZUN TUTULMASI
Bilim insanlarına göre tutulmanın total fazı tam 82 dakika sürecek. Bu süre, 2025 yılının en uzun tam ay tutulması olarak kayıtlara geçecek. Ay, yaklaşık 1,5 saat boyunca kızıl renkte kalacak.
TÜRKİYE’DEN SAAT KAÇTA İZLENECEK?
Türkiye’de tutulma en net şekilde 20.30 ile 21.52 saatleri arasında gözlemlenecek. Zirve noktası ise 21.11’de yaşanacak. Gökyüzünün açık olduğu bölgelerde tutulma çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek.
DÜNYANIN HANGİ BÖLGELERİNDEN GÖRÜLECEK?
Kanlı ay tutulması Asya, Avustralya, Doğu Afrika ve Batı Avrupa’dan tüm evreleriyle izlenebilecek. Ancak Kuzey Amerika bu tutulmayı gözlemleyemeyecek. Bir sonraki kanlı ay tutulması ise Mart 2026’da yaşanacak.
AY NEDEN KIRMIZIYA BÜRÜNÜYOR?
Ay’ın kırmızı görünmesinin nedeni, Dünya atmosferinde gerçekleşen Rayleigh saçılımı. Atmosfer mavi ışığı dağıtırken kırmızı ışık Ay’a ulaşır ve gökyüzünde büyüleyici bir kızıl manzara ortaya çıkar.
GÜVENLE İZLENEBİLİR
Güneş tutulmalarının aksine kanlı ay tutulması göz sağlığı açısından tamamen güvenlidir. Tutulma çıplak gözle izlenebilir. Daha net görüntü için dürbün ya da teleskop tercih edilebilir.
FOTOĞRAF MERAKLILARI İÇİN FIRSAT
Kanlı ay tutulması fotoğraf tutkunları için de eşsiz kareler sunacak. Uzmanlar, fotoğraf çekiminde tripod kullanılmasını ve düşük ışıkta çekim ayarlarının yapılmasını öneriyor.
HAVA DURUMU KRİTİK
Tutulmanın net şekilde izlenebilmesi için gökyüzünün bulutsuz olması gerekiyor. Bulutlu ya da yağışlı bölgelerde gözlem zorlaşabilir. Uzmanlar, ışık kirliliğinin az olduğu yerlerin tercih edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.
DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 70’İ GÖREBİLECEK
Tahminlere göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 70’i bu tutulmayı izleme şansına sahip olacak. Bu da kanlı ay tutulmasını, yılın en çok gözlemlenen gök olayı haline getiriyor.
SONRAKİ TUTULMA MART 2026’DA
Kanlı ay tutulmasını kaçıranlar için bir sonraki fırsat Mart 2026’da olacak. Ancak bu tutulma, 2025’teki kadar uzun sürmeyecek.