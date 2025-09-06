Kanlı ay tutulması 7–8 Eylül’de! Saat kaçta başlayacak, Türkiye’den nereden izlenecek?

DÜNYANIN HANGİ BÖLGELERİNDEN GÖRÜLECEK?



Kanlı ay tutulması Asya, Avustralya, Doğu Afrika ve Batı Avrupa’dan tüm evreleriyle izlenebilecek. Ancak Kuzey Amerika bu tutulmayı gözlemleyemeyecek. Bir sonraki kanlı ay tutulması ise Mart 2026’da yaşanacak.