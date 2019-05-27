Ekonomik durumu iyi olmayan kanser hastası oda istedi, talep bakan talimatı ile reddedildi.
Kanser hastası bir orman muhafaza memuru, Ankara’da kanser tedavisi göreceğini ve bu süreçte misafirhaneye ihtiyacı olduğunu Tarım Orman İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş’a iletti. Kanser hastası olan memur ekonomik durumunun iyi olmadığını da aktardı.
Orman memurlarına hizmet etmek için kurulan Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 26 odalı Ömer Özen Eğitim Merkezi Misafirhanesi'ni arayan Durmuş, yetkililerden “yer olmadığı” yanıtını aldı.
Durmuş, yetkililerin kendisine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin emri ile misafirhanenin bir yıldır milletvekillerine tahsis edildiğini söyledi.
Şükrü Durmuş yaşanan bu olayı kamuoyuna misafirhane kapısı önünden, sosyal medya hesabından duyurdu. Ardından Durmuş hakkında bakanlık tarafından soruşturma açıldı.
Durmuş’un açıklama yaptığı sırada bir milletvekili aracının misafirhane kapısına geldiği de görüldü.
Şükrü Durmuş, yaşananları Ulusal Kanal’a anlattı.
HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.