Kanser tedavisi görmek için Ankara'ya giden bir orman muhafaza memuru, Orman Genel Müdürlüğü misafirhanesinde kalmak istedi. Genel müdürlük, misafirhanenin bakan talimatı ile milletvekillerine tahsis edildiğini ifade etti. Tarım Orman İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, olayı sosyal medyadan kamuoyuna duyurdu. Ardından Durmuş hakkında soruşturma açıldı.

Ekonomik durumu iyi olmayan kanser hastası oda istedi, talep bakan talimatı ile reddedildi.Kanser hastası bir orman muhafaza memuru, Ankara’da kanser tedavisi göreceğini ve bu süreçte misafirhaneye ihtiyacı olduğunu Tarım Orman İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş’a iletti. Kanser hastası olan memur ekonomik durumunun iyi olmadığını da aktardı.Orman memurlarına hizmet etmek için kurulan Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 26 odalı Ömer Özen Eğitim Merkezi Misafirhanesi'ni arayan Durmuş, yetkililerden “yer olmadığı” yanıtını aldı.Durmuş, yetkililerin kendisine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin emri ile misafirhanenin bir yıldır milletvekillerine tahsis edildiğini söyledi.Şükrü Durmuş yaşanan bu olayı kamuoyuna misafirhane kapısı önünden, sosyal medya hesabından duyurdu. Ardından Durmuş hakkında bakanlık tarafından soruşturma açıldı.Durmuş’un açıklama yaptığı sırada bir milletvekili aracının misafirhane kapısına geldiği de görüldü.Şükrü Durmuş, yaşananları Ulusal Kanal’a anlattı.