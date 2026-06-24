Kanser ve ALS ilaçlarını "sakız" diye yurt dışına sattılar: Sağlık çetesine büyük baskın!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek geniş çaplı bir ilaç yolsuzluğunu takibe aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sahte reçeteler düzenleyerek ecza depoları ile ilaç firmalarından piyasa değeri yüksek ilaçları temin eden yapı tespit edildi. Çalışmaların ardından İstanbul merkezli olarak Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adreslere yapılan zincirleme baskınlarda şu ana kadar gözaltı sayısı 21’e ulaştı. Yakalanan zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

SAĞLIK ÜZERİNDEN KURULAN MİLYONLUK KİRLİ ÇARK

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürerken, ilaç vurgununun nasıl işlediği tüm detaylarıyla deşifre oldu. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre; eczacı, eczacı kalfası ve ecza deposu çalışanlarından oluşan şebeke üyeleri, hastaların asıl reçetelerini kopyaladı. Bu yöntemle yasal haklardan çok daha fazla ilacı depolardan temin edip stoklayan grup, ellerindeki ürünleri piyasa talebine göre fahiş fiyatlarla satışa sundu.

Polis ekiplerinin baskın yaptığı adreslerdeki aramalar, durumun halk sağlığını tehdit eden boyutunu da ortaya koydu. Kanser, organ nakli, ALS, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan hayati ilaçların şebeke üyelerinin evlerinde saklandığı belirlendi. Çoğunluğu soğuk zincir kurallarına uygun şekilde muhafaza edilmesi gereken bu hassas ürünlerin ev ortamında tutulmasıyla hem insan sağlığının tehlikeye atıldığı hem de büyük çaplı kamu zararı oluşturulduğu saptandı.

HAVALİMANINDA ELDEN TESLİMAT

Şebekenin Türkiye sınırlarını aşan ticaret ağı ve yurt dışına ilaç çıkarma yöntemleri de soruşturmayla aydınlatıldı. Şüphelilerin, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen siparişler üzerine yabancı müşterilerle doğrudan temas kurduğu anlaşıldı. Teslimatlar için "eczacı" kimlik ve yetkilerini kullanan şebeke üyelerinin, havalimanlarının dış hatlar terminallerine girerek ilaçları yabancı alıcılara doğrudan elden teslim ettikleri belirlendi.

Yurt dışı sevkiyatlarında kargo şirketlerinin de kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, gümrük denetimlerini atlatabilmek amacıyla kargo firmaları üzerinden gönderdikleri ilaç kolilerini "şeker", "draje" ve "sakız" olarak beyan ettikleri öğrenildi.

Gözaltındaki 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.