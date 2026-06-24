Kanser ve ALS ilaçlarını stoklayıp yurt dışına satıyorlardı! Eczacı çetesi havalimanında yakalandı
İstanbul merkezli 6 ilde, sahte reçeteler düzenleyerek hayati öneme sahip yüksek maliyetli ilaçları stoklayan ve bunları kuryeler aracılığıyla yasa dışı yollarla yurt dışına pazarlayan büyük bir şebeke çökertildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında eczacı kimliğini ve yetkilerini bu suça alet eden 19 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
HAYATİ İLAÇLARI VATANDAŞTAN KAÇIRIP STOKLADILAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz teknik ve fiziki takip, eczacılık sektöründe dönen devasa bir kayıt dışı ilaç ticaretini ortaya çıkardı. Şüphelilerin; ecza depoları ve ilaç firmalarından temin ettikleri, özellikle tedarik sıkıntısı yaşanan ve yüksek maliyetli olan şu ilaç gruplarını hedef aldıkları belirlendi:
Kanser ilaçları
Organ nakli sonrası kullanılan kritik ilaçlar
ALS ilaçları
Diyabet ve hipertansiyon ilaçları
Diğer kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan hayati formüller
HAVALİMANLARI VE KARGO FİRMALARINI KULLANDILAR
Soruşturma dosyasında yer alan detaylara göre şebeke, sahte reçeteler düzenleyerek piyasadan çektikleri bu ilaçları depolarda stokladı. Ardından eczacı kimlik ve yetkilerini paravan olarak kullanan zanlılar, ilaçları özel kuryeler aracılığıyla havalimanlarına ve çeşitli uluslararası kargo firmalarına ulaştırdı. Bu yolla, Türkiye'deki hastaların erişmesi gereken kritik ilaçlar yurt dışına kayıt dışı ve yasa dışı yollarla gönderilerek büyük haksız kazançlar elde edildi.
BU SABAH ŞAFAKLA DÜĞMEYE BASILDI: 6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Şüphelilerin adreslerinin ve kimlik bilgilerinin tek tek netleştirilmesinin ardından, bu sabah erken saatlerde operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli yürütülen harekat kapsamında Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Gözaltına alınan 19 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şebekenin diğer bağlantılarını çözmek amacıyla yürütülen tahkikat işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.