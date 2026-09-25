Kapadokya, Japonya Turizm Fuarı'nda büyük ilgi gördü

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Kapadokya Alan Başkanlığının birlikte yürüttüğü tanıtım çalışmaları kapsamında Kapadokya, Tourism Expo Japan 2026’da doğal güzellikleri, tarihî mirası ve farklı turizm deneyimleriyle uluslararası turizm profesyonellerine tanıtılıyor. Yoğun ilgi gören Kapadokya standındaki tanıtım faaliyetlerine, Japonya turizm sektörüyle yeni iş birlikleri geliştirmeye yönelik görüşmeler eşlik ediyor.

Fuardaki tanıtım çalışmalarına Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay ve AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Akgün katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kapadokya’nın eşsiz mirasını Japonya’da dünyayla buluşturuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Fuardaki temasların Uzak Doğu pazarındaki önemine işaret eden Ersoy, “Tourism Expo Japan 2026’da yoğun ilgi gören Kapadokya standımızla bölgemizin turizm potansiyelini tanıtıyor, Uzak Doğu pazarındaki varlığımızı güçlendiriyoruz.” açıklamasını yaptı.

JAPON TURİZM SEKTÖRÜYLE DOĞRUDAN TEMAS

Fuar kapsamında Japonya Seyahat Acentaları Birliği (JATA) Başkanı ile görüşen Kapadokya heyeti, Japon seyahat acentalarını ve dijital içerik üreticilerini bölgeye davet etti.

Programda, Türk ve Japon turizm profesyonellerini bir araya getirecek işletmeler arası görüşmelerin (B2B) de yapılması planlanıyor. Yerel seyahat acentalarının davet edildiği buluşmayla Kapadokya’ya yönelik turizm iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bakan Ersoy, bu temaslara ilişkin paylaşımında, “Heyetimizin Japonya Seyahat Acentaları Birliği (JATA) Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmenin yanı sıra Japon seyahat acentalarını ve dijital içerik üreticilerini Kapadokya’ya davet ediyoruz. Düzenleyeceğimiz B2B buluşmalarıyla turizm profesyonellerimiz arasında yeni iş birliklerinin önünü açmayı hedefliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Bakan Ersoy, paylaşımında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına (TGA), Nevşehir Valiliğine, milletvekiline, Kapadokya Alan Başkanlığına, belediyelere ve sektör paydaşlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.