Kapalı Maraş'ın açılması için kararlı adımlar

Kapalı Maraş'ın açılması konusunda kararlılık mesajları verildi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait Kapalı Maraş bölgesinin açılması konusunda önemli bir toplantı yapıldı. Türkiye Barolar Birliği "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenledi. Toplantıda Ankara ve Lefkoşa hükümetlerinin zirvesi bir araya geldi. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay katıldı. Açılış konuşması yapanlar arasında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da vardı. Verilen mesajlarda Kapalı Maraş'ın açılması konusundaki çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Toplantıda, bölgenin yerleşime açılması için Kıbrıs müzakerelerinden çıkacak sonuçların beklenmeyeceği ifade edildi.



ulusal.com.tr