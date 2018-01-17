Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki yeraltı atık su hattı kazısız yöntemle yenilenirken, ayrıca içme suyu hattı da döşeniyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (İSKİ), Kapalıçarşı'nın yeraltı atık su hattının yenilenmesi ve içme suyu hattı döşenmesi işlemi kazısız yöntemle yapılıyor.



Alınan bilgiye göre, Kapalıçarşı'nın yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki yeraltı atık su hatları, kazısız yöntemle yenileniyor. Bu çerçevede, kameralı robotla yeraltı kanalları görüntülenerek tıkanıklıklar tespit ediliyor. Buralar, buhar verilerek açılıyor. Ardından eskimiş kanallara, buraya göre şekil alan özel borular döşeniyor. Çarşıda ticaretin aksamaması için geceleri yürütülen çalışmalar sabah saatlerine kadar devam ediyor. Ayrıca, içme suyu hattı döşeme çalışması da yürütülüyor.



İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, Kapalıçarşı'da yürütülen çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.



Basın mensuplarına konuşan Turan, çarşının yeraltı atık su sisteminde ilk kez bu kapsamda bir yenileme çalışması yapıldığını belirterek, şu ana kadar bin 300 metrelik kanal temizleme ve boru döşeme çalışmasının tamamlandığını açıkladı.



Fatih Turan, 700 metrelik kanal temizleme çalışmasının bittiğini ve kanalın kaplamaya hazır hale geldiğini, çalışmaların 2018'de tamamlanacağını ifade ederek, "Gündüz ticari faaliyetleri etkilemeden gece 9 dan sabah 6 ya kadar çalışmaları yürütüyoruz. Kazısız teknolojiden yararlanıyoruz. Robot vasıtasıyla adeta Kapalıçarşı'nın anjiyosunu çekiyoruz. Bir nevi tıkalı kanalları açarak stent takıyoruz." dedi.



Turan, çalışmalar kapsamında içme suyu şebekesinin de yenilendiğini sözlerine ekledi.