Kapalıçarşı yönetiminden kara para operasyonu açıklaması!

Kurtulmuş, 4 Şubat 2025 tarihinde basına yansıyan haberlerde bazı yanıltıcı bilgilerin yer aldığını belirterek, soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişinin Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı değil, Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğunu vurguladı.

Açıklamada, ilgili kişinin gözaltına alınmasının Kapalıçarşı’daki görev ve faaliyetlerinden kaynaklanmadığı, Kapalıçarşı dışında faaliyet gösterdiği bir holding bünyesindeki işlemleri nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

Kurtulmuş, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu’nun esnafın veya maliklerin ticari faaliyetlerinden sorumlu olmadığını belirterek, çarşı içinde her esnafın kendi ticaretinden mesul olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Kapalıçarşı markasının zarar görmemesi adına basın kuruluşlarının sorumlu habercilik anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini belirtti.