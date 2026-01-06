Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 14 ilde 80 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Kapalıçarşı soruşturması kapsamında harekete geçti. 2024/279446 sayılı soruşturma dosyası üzerinden yürütülen çalışmalar neticesinde, suç gelirlerinin aklanması suçlamasıyla dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.

SUÇ GELİRLERİNİ KRİPTOYLA KAÇIRDILAR

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüpheliler, yasa dışı yollarla elde ettikleri gelirleri aklamak için karmaşık bir yöntem izledi. Forex dolandırıcılığı, bilişim suçları ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların, önce paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği belirlendi. Aklanan paraların izini kaybettirmek amacıyla kripto şirketlerine transfer edildiği ve buradan da yurt dışına çıkarıldığı saptandı.

14 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Savcılık talimatıyla İstanbul merkezli olmak üzere geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere 14 ayrı ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan 2024/279446 (Kapalıçarşı) sayılı soruşturma dosyası kapsamında; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde dördüncü dalga operasyon yapılmıştır.

Devam eden çalışmalar neticesinde forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun olmak üzere 14 ayrı ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

Tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri mal varlıklarına (28 Araç, 41 Taşınmaz, 11 Mesken, 8 İşyeri) el konulmuştur.Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.''