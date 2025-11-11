Kapalıçarşı’da milyonluk kara para operasyonu! 76 isim gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden temin edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili bir bilgilendirme yaptı.

Gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak Kapalıçarşı'da faaliyet yürüten döviz istasyonları üzerinden yapıldığı iddia edilen aklama faaliyetlerine ilişkin soruşturma kapsamında dördüncü bir operasyonun yapıldığı ve 76 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

DAHA ÖNCE ÜÇ OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları vasıtasıyla aklanması eylemlerine yönelik daha önceden üç ayrı operasyonun icra edildiği de belirtildi.

Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) düzenlediği raporlar ile bilirkişi raporlarının, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanması eylemlerini tespit ettiği ifade edildi. Bu eylemlerin gerçekleştirilmesinde gerçek kişiler ve paravan şirketlerin kullanıldığı kaydedildi.

MASAK RAPORUYLA DEV AĞ ORTAYA ÇIKTI

MASAK ve bilirkişi raporlarına değinilen açıklamada, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar aracılığıyla bir organizasyon kurulduğunun altı çizildi. Oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibini sağlamak amacıyla arka planda ayrı bir muhasebe sistematiği kurulduğu da belirtildi.

Açıklamada, değerlendirmelere göre, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu aktarıldı. Söz konusu sistemin, suçtan elde edilen değerleri kaynağından uzaklaştırıp çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırma amacıyla kurulduğu değerlendirildi.

Bu yapının, Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel bir aklama sistemi olduğu yönünde değerlendirme yapıldığı ifade edildi.

335 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Bu tespitler üzerine gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, 76 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendiği ve şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı duyuruldu. Yakalananlar arasında, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkilileri, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları ve sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ile Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu da ifade edildi. Açıklama, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadeleriyle son buldu.