Kapalıçarşı’da "sahte MİT’çi" dehşeti: Çakarlı konvoyla milyonluk vurgun!

İstanbul’un ticaret merkezi Kapalıçarşı’da, kendisini MİT görevlisi ve nüfuzlu bir devlet adamı olarak tanıtarak esnafı milyonlarca lira dolandıran Ömer Binici ve şebekesine yönelik jandarma operasyonu düzenlendi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; lüks araçlar ve çakarlı konvoylarla kurulan bu devasa dolandırıcılık düzeneği, mağdur bir kuyumcunun ihbarıyla çökertildi.

MİLYONLUK ALTIN VE NAKİT VURGUNU

Dolandırıcılık zinciri, kuyumcu İlyas İç’in iş ortağıyla yaşadığı 15 kilogram altınlık ticari anlaşmazlığı çözmek istemesiyle başladı. "Devlet büyüğü" olarak lanse edilen Ömer Binici ile tanıştırılan İç, sorununu çözmesi karşılığında şebekeye yüksek tutarlı ödemeler yaptı.

Sabah’ın haberindeki detaylara göre Binici, bu süreçte kuyumcudan şu kalemlerde para tahsil etti:

"Çözüm bedeli" adı altında 6 kilogram altın.

"Yargı mensuplarına verilecek" bahanesiyle 120 bin dolar.

Bir "film projesine bağış" kılıfıyla, o dönemin kuruyla toplam 4 milyon lira.

ÇAKARLI KONVOYLA GELEN "DEVLET ADAMI" İMAJI

Şebekenin en dikkat çekici yöntemi ise yarattıkları otorite imajı oldu. Ömer Binici’nin, güven kazanmak amacıyla çakar ve siren sistemi bulunan lüks araçlar kullandığı, etrafında sahte korumalardan oluşan bir konvoyla hareket ettiği belirlendi. Bu görsel tiyatro sayesinde esnafın güvenini kazanan şebeke, baskı ve vaatlerle milyonluk vurgunlara imza attı.

OPERASYON RESTORANDA BİTTİ

Ömer Binici'nin üçüncü kez para talep etmesi üzerine dolandırıldığını fark eden İlyas İç, jandarmaya başvurarak toplamda 40 milyon lira zarara uğradığını bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şebeke üyelerini bir restoranda yeni bir para teslimatı sırasında suçüstü yakaladı. Savcılık, aralarında Ömer Binici’nin de bulunduğu 10 şüpheli hakkında hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.