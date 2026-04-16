Kapalıçarşı'da suçüstü! Türkiye tarihinin en büyük kaçak pırlantası ele geçirildi

İstanbul'un tarihi Kapalıçarşı semtinde, piyasa değeri 3 milyon doların üzerinde olan 80 karatlık kaçak pırlantayı satmaya çalışan yabancı uyruklu bir şebekeye suçüstü operasyon düzenlendi. Endonezya'dan Türkiye'ye sokulduğu belirlenen değerli taş emniyet güçlerince muhafaza altına alınırken, olayla bağlantılı 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İSTİHBARAT ÜZERİNE DÜĞMEYE BASILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir şebekenin yurt dışından yasa dışı yollarla değerli taş kaçakçılığı yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Bu yönde geniş çaplı bir çalışma başlatan kaçakçılık polisi, şebekenin izini sürerek Endonezya’dan havayolu üzerinden yurda sokulan değerli pırlantanın Kapalıçarşı’da piyasaya sürülmek istendiğini tespit etti.

SATIŞ ESNASINDA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yapılan takiplerin ardından adları ve eşkalleri tek tek belirlenen 4 şüpheli, tarihi çarşıda pırlantayı satmaya çalıştıkları esnada polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Operasyon anında şüpheliler gözaltına alınırken, şebekenin satmaya çalıştığı 80 karatlık pırlantaya el konuldu.

Şebekeye yönelik araştırmalarını derinleştiren emniyet birimleri, şüphelilerin 12 Nisan Pazar günü Türkiye’ye giriş yaptıklarını belirledi. Sürdürülen çalışmalar kapsamında, söz konusu kaçakçılık faaliyetiyle bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli daha düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltı listesine eklendi. Yakalanan toplam 6 uluslararası şebeke üyesi, sorgulanmak üzere Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

TÜRKİYE'DE ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK PIRLANTA

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken, el konulan pırlanta üzerinde detaylı incelemeler başlatıldı. Yapılan değerlendirmelerde, 80 karatlık taşın ülke çapında bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen en büyük ve en değerli kaçak pırlanta taşı olduğu ifade edildi.

Gözaltındaki 6 şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemleri sürüyor.