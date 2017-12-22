Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'yle iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan okullarda çalışan 44 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan okullarda çalışan ve örgütle irtibatı olduğu belirlenen 44 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan okullarda görev yapan ve örgütle irtibatı tespit edilen 44 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.







Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



11 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 28'i gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.