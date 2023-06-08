OnlyFans'a Türkiye'den erişim engeli: Kampanya başlatılmıştı

Fuhşa ve teşhirciliğe teşvik eden OnlyFans adlı internet sitesine erişim engeli geldi. Söz konusu platformun kapatılması için CİMER'e şikayet kampanyası başlatılmıştı.

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Londra merkezli cinsel içerik üreticilerinin bulunduğu OnlyFans için Türkiye'den beklenen adım geldi.

Cinsel içeriklerin paylaşıldığı platform özellikle gençleri kolay para tuzağıyla fuhşa ve teşhirciliğe teşvik ediyordu.

Söz konusu platformun kapatılması için CİMER'e şikayet kampanyası başlatılmıştı. Kampanya sonrası OnlyFans'a Türkiye'den girişlerin engellendiği belirtildi.

Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi ancak siteye girmek isteyen kullanıcılar, bağlantılarının güvenli olmadığı uyarısıyla karşılaştı.

Tehlike saçan platform pornografi ile para kazanmayı teşvik ediyordu. Genç kitleyi de sağladığı yüksek getiriyle etkilemeye çalışıyordu.

Platformun toplumda yarattığı tehlikeyi Aydınlık Gazetesi de gündeme getirmişti. Yapılan haberlerde denetimsizliğe dikkat çekilmişti. Özgürlük kılıfı adı altında devlete meydan okunduğu ifade edilmişti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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