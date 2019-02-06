68'liler Birliği Vakfı, kapatma girişimlerine karşı verdiği hukuk mücadelesini 9 yıl sonra kazandı. Yargıtay 8'inci Hukuk Dairesi, İstanbul 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği "68'liler Birliği Vakfı kapatılmalı" kararını bozdu. Vakıf Başkanı Namık Kemal Boya "68'liler olarak bağımsız Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

68'liler Birliği Vakfı'nı kapatma girişimi Yargıtay'dan döndü.19 yılda 3 kez kapatma davasıyla karşı karşıya kalan vakıf, bu davaların hepsini kazandı. Son dava ise 5 Şubat Çarşamba günü sonuçlandı.60'lı yıllarda verilen bağımsız Türkiye mücadelesinin öncü kadrolarının 1992 yılında kurduğu 68'liler Birliği Vakfı'na karşı ilk kapatma davası 2001 yılında açılmıştı.2001'deki girişim sonuçsuz kalınca vakfa karşı 2002 yılında ikinci kez dava açıldı. 6 yıl süren bu dava ise 2008'de sonuçlandı.2 kez kazanılan dava olmasına rağmen 2009 yılında 68'liler Birliği Vakfı yine kapatılmak istendi.2009'da açılan son dava ise tam 9 yıl sürdü. İstanbul 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesi vakfın kapatılması için karar aldı. Vakıf yöneticileri ise kararı temyize götürdü. Yargıtay 8'inci Hukuk Dairesi 5 Şubat Salı günü verdiği kararla yerel mahkemenin kapatma talebini reddetti.Yerel mahkeme kapatma kararını alırken 68'liler Birliği Vakfı'nın mali olarak zor durumda olduğunu iddia etmişti. Ancak Yargıtay durumun öyle olmadığını saptadı.68'liler Birliği Vakfı Başkanı Namık Kemal Boya, Yargıtay'ın kararını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi "Karar önümüzü açmıştır" dedi. Boya, önümüzdeki günlerde vakıf üyeleriyle birlikte büyük bir toplantı yapacaklarını da açıkladı.