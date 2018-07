9 Temmuz'da yayınlanan 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin kısmi özerk yapıları ortadan kaldırıldı. Her iki kurum da doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum amacıyla yayımlanan KHK’lar ile birçok kurumun hukuki statüsü değişti, bazı kurumların işleyişi doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlandı.



Hukuki yapısı değiştirilen kurumlardan biri de Devlet Tiyatroları oldu. 703 numaralı KHK ile 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanununun adı ve çok sayıda maddesi değiştirildi.



Devlet Opera ve Balesi'nin kuruluş kanununda da benzer şekilde değişikliğe gidildi.



Her iki kurumun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilişikleri kesilerek, Cumhurbaşkanına bağlandı. Bu kurumların iç ve yönetim işleri Cumhurbaşkanınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek.



Yeni düzenleme sonrası “Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi kapatılıyor” şeklinde çıkan haberlerle ilgili iki kurumdan da açıklama geldi.



Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan kapatılma haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, sistemdeki yeni statüleri ile faaliyetlerine aynı şekilde devam edeceklerini ifade etti.



Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise kapatılmanın söz konusu olmadığı belirtildi, kamuoyunda 'Devlet tiyatroları artık yok' algısı oluşturmaya çalışmak tamamen art niyetli bir zihniyetin ürünüdür dendi.



KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI KURULU OLUŞTURULDU

DT ve DOB'da görevli sanatçılar, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na bağlı olmakla birlikte, kurumun özerkliğini sağlayan ilgili yasalar gereğince, her sanat yılı sonunda kurum içinde bir sözleşme imzalıyordu. Her iki genel müdürlük de lağvedilince sanatçıların sözleşmeleri de askıya alındı. Kararname ile ayrıca her iki genel müdürlük Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yapısından da kaldırıldı. Bununla birlikte, 'Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları' başlığı altında 'Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu' oluşturuldu.

Yeni kararnameyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye'nin en zengin, en büyük kütüphanesi olan ve ayrı bir başkanlık olarak düzenlenen Milli Kütüphane Başkanlığı da 'bakanlığın teşkilat şemasında' yer almadı. Kütüphane, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü içinde yapılandırıldı.



DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YAZILI AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, bugün basında yer alan haberlerle ilgi bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada; "İlk Kararname ile Sanata Darbe: Devlet Tiyatroları Kapatıldı" yönünde yazılı ve görsel medyada bazı haberler yer almaktadır. Süreç hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek için Devlet Tiyatroları olarak bir açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte sadece Devlet Tiyatrolarının değil; Bakanlığımıza bağlı ve ilgili birçok kamu kurumunun teşkilatına dair hükümleri yeniden düzenlenmektedir. 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden sonra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı 1’inci Kararnamesinin Geçici 1’inci Maddesinde ise “2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilatlarına ilişkin kanun veya kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldırılan kamu kurum ve kuruluşlarından münhasıran devir ve geçiş hükümleri düzenlenenler dışında kalanlar hakkında ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlerin uygulanmasına devam olunur” ifadesi yer almaktadır. Yani anlaşılacağı üzere Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kapatılması söz konusu değildir.



Yapılan düzenlemelerin kurumların kapatılmasıyla ilgili gibi gösterilerek haberleştirilmesi ve kamuoyunda ‘Devlet Tiyatroları artık yok’ algısı oluşturmaya çalışmak tamamen art niyetli bir zihniyetin ürünüdür.

Devlet Tiyatroları üzerinde sistematik bir şekilde yanlış algı oluşturmaya çalışan bu tarz haberleri ve yapılan açıklamaları şiddetle kınıyoruz ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz. ifadelerine yer verildi.