Kapıkule Gümrük Kapısı'nda dev operasyon: 1 ton 413 kilo "esrar" ele geçirildi

Olay, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda meydana geldi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında risk analizi ve hedefleme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen bir TIR ekipler tarafından mercek altına alındı.

Ekiplerce yakın takibe alınan TIR, ilk olarak X-Ray taramasına alındı. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araçta detaylı arama başlatıldı. Narkotik dedektör köpeği Bodri'nin de katıldığı aramalarda, aracın yasal yükünün içerisine gizlenmiş vaziyette 1 ton 413 kilo "esrar" cinsi uyuşturucu madde bulundu.

Yapılan incelemelerde, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 1 milyar 271 milyon TL olduğu tespit edildi. Operasyonun ardından yakalanan uyuşturucu maddelerin tamamı imha edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülüyor. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, toplum sağlığını tehdit ederek gençleri uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirlerine karşı mücadelesini 2026 yılında da rekor yakalamalarla aralıksız sürdürüyor.