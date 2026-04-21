Kapıkule'de 33 milyonluk kaçakçılık operasyonu: Ekipler tıra el koydu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 19 Nisan tarihinde Edirne'de bulunan Kapıkule Gümrük Kapısı'nda büyük çaplı bir kaçakçılık operasyonu gerçekleştirdi. Yürütülen risk analizi çalışmaları doğrultusunda Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli bir tır durdurularak arandı. Detaylı kontroller sonucunda, tırın içerisinde gümrüğe beyan edilmemiş çok sayıda ticari mahiyet taşıyan faturasız ve belgesiz kaçak eşya tespit edildi.

GÜMRÜK SAHASINDA DURDURULAN TIRDA DETAYLI ARAMA

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin dikkatli takibi sonucu yakalanan tırın dorse kısmında yapılan incelemelerde kaçakçılık ağının boyutu gözler önüne serildi. Araçta farklı kategorilerde binlerce ürün bulundu. Ekiplerin sayımı sonucunda tırda 10 bin 400 adet elektronik sigara ve 720 bin adet sigara filtresi ele geçirildi.

Tütün mamullerinin yanı sıra sağlık ve otomotiv sektörüne yönelik kaçak ürünler de tespit edildi. Operasyon kapsamında araçta 84 adet oto parçası, 215 kutu vitamin ve kişisel bakım ürünü ile birlikte 2 bin 520 adet ilaç cinsi eşyaya el konuldu.

Ticaret Bakanlığı, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki operasyonun sonuçlarına ve başlatılan yasal sürece dair detaylı bir açıklama yayımladı. Sürecin adli makamlara devredildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kaçak eşyaların toplam gümrüklenmiş değerinin 33 milyon 179 bin lira olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili tahkikat, Gümrükler Genel Müdürlüğü koordinesinde sürdürülmekte olup, konu Edirne Cumhuriyet Savcılığına iletilmiştir. Ülkemizin ekonomik güvenliğini korumak, haksız rekabetin önüne geçmek ve halk sağlığını tehdit eden kaçakçılıkla etkin mücadele etmek amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir."