Kapıkule’de dev operasyon! Tırdan milyonluk kaçak ürün ve esrar çıktı

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir tırda yasal yüklerin arasına gizlenmiş milyonlarca lira değerinde kaçak ürün ve 32 kilo 480 gram uyuşturucu madde yakalandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizleri doğrultusunda ticari bir aracı incelemeye aldı. Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen tır, şüphe üzerine x-ray tarama cihazına sevk edildi. Cihaz ekranında şüpheli yoğunlukların tespit edilmesiyle birlikte araç detaylı kontrollerin yapılması için arama hangarına çekildi.

NARKOTİK KÖPEĞİ "BODRİ" ZULAYI BULDU

Hangardaki detaylı arama sürecine narkotik dedektör köpeği "Bodri" de katıldı. Ekiplerin köpek eşliğinde tırda yaptığı incelemelerde, gümrüğe beyan edilmeyen çok sayıda kaçak ürünün yasal yüklerin arasına yerleştirilen koliler ve valizler içerisine saklandığı tespit edildi.

Açılan valiz ve kolilerin dökümü yapıldığında milyonlarca liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Ekipler aramalarda 1 milyon 440 bin adet sigara filtresi, 4 bin 800 adet sigara kağıdı ve 212 bin 541 adet ilaç buldu. Ayrıca tırda 10 bin 5 adet atomizer, 4 bin 34 adet elektronik sigara, 3 bin adet elektronik sigara podu, 2 bin 690 adet elektronik sigara kartuşu ile 20 adet pil ve 20 adet gözlük yer aldığı belirlendi.

Gümrük muhafaza ekiplerinin tırda gerçekleştirdiği aramalar uyuşturucu sevkiyatını da ortaya çıkardı. Valiz ve kolilerdeki kontroller sırasında toplam 28 paket halinde 32 kilo 480 gram esrar bulundu.

Ekipler tarafından uyuşturucu maddeye ve kaçak eşyalara el konuldu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkındaki adli soruşturmayı sürdürüyor.

