Kapıkule'de nefes kesen operasyon: 171 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, Kapıkule Gümrük Sahası’nda bir tıra yönelik operasyon düzenlendi.

Tırda yapılan detaylı aramada, 9 valiz içerisine gizlenmiş halde 170,5 kilogram skunk türü uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucunun Türkiye’ye sokulmak üzere hazırlandığı, yurtiçinde dağıtımı planlanan bir sevkiyat olduğu değerlendiriliyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.B.Ö. ve Y.F. isimli iki şüphelinin ifadelerinden yola çıkan ekipler, zanlılara ait olduğu belirlenen ikinci bir tır üzerinde de inceleme yaptı. Bu araçta da 485 gram toz formda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, A.B.Ö. ve Y.F.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.