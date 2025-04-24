Kapıkule'de nefes kesen operasyon: 171 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, valizlerin içine gizlenmiş tam 171 kilogram uyuşturucu madde yakalandı. Yurda sokulmak istenen skunk türü uyuşturucu, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kapıkule'de nefes kesen operasyon: 171 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, Kapıkule Gümrük Sahası’nda bir tıra yönelik operasyon düzenlendi.

Tırda yapılan detaylı aramada, 9 valiz içerisine gizlenmiş halde 170,5 kilogram skunk türü uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucunun Türkiye’ye sokulmak üzere hazırlandığı, yurtiçinde dağıtımı planlanan bir sevkiyat olduğu değerlendiriliyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.B.Ö. ve Y.F. isimli iki şüphelinin ifadelerinden yola çıkan ekipler, zanlılara ait olduğu belirlenen ikinci bir tır üzerinde de inceleme yaptı. Bu araçta da 485 gram toz formda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, A.B.Ö. ve Y.F.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.

Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
Bakanlık spor tesislerini vatandaşlara açtı
Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı
105. yılında Meclis ve Atatürk coşkusu Anıtkabir'e taştı
1 Mayıs öncesi işçilerin talebi net
AFAD' dan deprem sonrası kritik uyarı!
Bakan Yerlikaya'dan İstanbul depremiyle ilgili ilk açıklama
İstanbul'da şiddetli deprem!
Doğu Perinçek'ten 23 Nisan mesajı
Bugün toplu taşıma ücretsiz!
Erken seçim tartışmasına Bahçeli noktayı koydu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Akaryakıt fiyatlarına güncelleme!
Çağrı markette dev indirimler! Çağrı markette dev indirimler!
Kapıkule'de nefes kesen operasyon Kapıkule'de nefes kesen operasyon
Kara yollarında dikkat! Kara yollarında dikkat!