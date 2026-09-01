Kapıkule'de tır dorsesinde yakalanan YouTuber Arif Kocabıyık adliyede! Gazetecilere dikkat çeken yanıt

Gümrük Muhafaza ekipleri eşliğinde Edirne Adliyesi'ne getirilen Kocabıyık, gazetecilerin "Nereye kaçacaktınız?" sorusuna "Anamur" cevabını verdi.

KAPIKULE'DE DORSE ALTINDA YAKALANDI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, gümrük sahasına gelen 42 BHK 513 plakalı tırda detaylı arama yapıldı. Gümrük muhafaza ekiplerinin titiz kontrolleri sonucunda tırın dorse altına gizlenmiş halde Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S. P. S. yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, Kocabıyık ve tır sürücüsü M. A. gözaltına alındı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDAN YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI BULUNUYORDU

Yapılan adli incelemede; Arif Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesi uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri bulunduğu saptandı. Yasağa rağmen kaçak yollarla sınırı geçmeye çalışan Kocabıyık ve tır şoförü, savcılık sorguları için adliye binasına alındı.