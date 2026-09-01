Kapıkule'de tır dorsesinde yakalanan YouTuber Arif Kocabıyık adliyede! Gazetecilere dikkat çeken yanıt
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan bir tırın dorsesinin altına saklanarak yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan sokak röportajcısı ve YouTuber Arif Kocabıyık ile tır şoförü M. A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Gümrük Muhafaza ekipleri eşliğinde Edirne Adliyesi'ne getirilen Kocabıyık, gazetecilerin "Nereye kaçacaktınız?" sorusuna "Anamur" cevabını verdi.
KAPIKULE'DE DORSE ALTINDA YAKALANDI
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, gümrük sahasına gelen 42 BHK 513 plakalı tırda detaylı arama yapıldı. Gümrük muhafaza ekiplerinin titiz kontrolleri sonucunda tırın dorse altına gizlenmiş halde Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S. P. S. yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, Kocabıyık ve tır sürücüsü M. A. gözaltına alındı.
CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDAN YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI BULUNUYORDU
Yapılan adli incelemede; Arif Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesi uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri bulunduğu saptandı. Yasağa rağmen kaçak yollarla sınırı geçmeye çalışan Kocabıyık ve tır şoförü, savcılık sorguları için adliye binasına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı