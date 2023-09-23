Kapora Dolandırıcılarına Dikkat! Çok Sayıda Vatandaş Mağdur OIdu

Ön ödeme alıyorlar. Ürünleri teslim etmiyorlar. Kapora dolandırıcıları her geçen gün artmaya devam ediyor. Sosyal medya ve İnternet siteleri üzerinden gerçek alışveriş siteleri açan dolandırıcılar yurttaşları mağdur ediyor.

Kapora Dolandırıcılarına Dikkat!

Kredi kart ile ön ödeme alanda var. Banka üzerinden para transferi yapanda. Kapora dolandırıcıları müşterileri ile ilk görüşmede güven sağlayıp ürün teslimat zamanı geldiğinde kişileri iletişim araçlarından engelliyor. Peki, alışveriş yaparken dolandırıcılara fırsat vermemek için nelere dikkat etmeliyiz? İnternet sitesinin güvenilir olması, bilinir sitelerden alışveriş yapılması, kredi kartı bilgilerinin paylaşılmaması ve ön ödeme isteyen internet siteleri ya da kişilere ön ödeme sağlamamaya dikkat edilmeli.