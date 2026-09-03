Kaptan kamarada uyuyordu! Silivri'deki gemi kazasının bilirkişi ön raporu açıklandı
Silivri'deki gemi kazasına ilişkin bilirkişi ön tespitinde, M/T ALSU'nun köprüüstünde olay sırasında yalnızca, gemiye bir gün önce katılan ve ilk seyir vardiyasını tutan tecrübesiz 2. zabitin bulunduğu, gözcü ve dümencinin olmadığı, kaptanın ise kamarasında uyuduğu tespit edildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 Eylül'de Marmara Denizi'nde M/T ALSU ile Tuğberk İmamoğlu gemilerinin çatışmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada hazırlanan bilirkişi ön tespit raporu dosyaya girdi.
Tuğberk İmamoğlu gemisinin çatışmanın ardından süratle battığı, mürettebatının ise kayıp olduğu belirtildi.
KÖPRÜÜSTÜNDE SADECE TECRÜBESİZ ZABİT VARDI
Raporda, M/T ALSU'nun köprüüstünde olay sırasında yalnızca, gemiye bir gün önce katılan ve ilk seyir vardiyasını tutan tecrübesiz 2. zabitin bulunduğu, gözcü ve dümencinin olmadığı, kaptanın ise kamarasında uyuduğu tespit edildi.
Bilirkişi heyeti, Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS sisteminin kapalı, arızalı veya dış müdahale sonucu yeterli çalışmaması nedeniyle ALSU tarafından ancak 1,8 mil kala radar ekosu olarak tespit edilebildiğini kaydetti.
Ayrıca telsizde "iskeleye kaçınma" yönünde mutabakat sağlanmasına rağmen geminin son 0,5 milde aniden sancağa dönerek ALSU'nun pruva hattını kestiği değerlendirildi.
Raporda kazanın esas nedeni, "çift taraflı köprüüstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı" olarak gösterildi.
Tuğberk İmamoğlu'nun manevrasının çatışmayı başlatan aktif tetikleyici olduğu, ancak olayın faciaya dönüşmesinin arkasındaki asli kök nedenin M/T ALSU'daki köprüüstü zafiyeti olduğu belirtildi.
"GÖZCÜ BULUNDURSAYDI, BATMA ENGELLENEBİLİRDİ"
Raporda şu ifadeler yer aldı:
"Eğer ALSU, kendi emniyet kılavuzundaki (BMM) 'Watch Condition B' kuralına riayet ederek köprüüstünde tecrübeli Kaptan'ı ve ek bir gözcüyü bulundursaydı; Tuğberk İmamoğlu'nun kontrolsüz sancağa dönüş manevrası 0.5 mil yerine 1.5-1.8 mil mesafede saptanabilir, COLREG Kural 8 uyarınca ivedilikle makineler stop edilerek veya acil tornistan verilerek çatışma tamamen önlenebilir ya da darbe şiddeti minimuma indirilerek Tuğberk İmamoğlu'nun batması engellenebilirdi. Köprüüstündeki tek başına, tecrübesiz zabit bu durumu zamanında analiz edememiş ve can kaybı/kayıp faciasının kapısı aralanmıştır. Şu ana kadar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik Hizmetleri tarafından dosyaya sunulan VTS görüntülerinde, Tuğberk İmamoğlu gemine ait bir görüntü kaydı bulunmamaktadır. Oysa ki Tuğberk İmamoğlu gemisi Alsu gemisinin ECDIS ekranında görülmüştür."
Bilirkişiler, VHF telsiz kayıtları, genişletilmiş VTS radar görüntüleri, Tuğberk İmamoğlu'nun yük ve stabilite evrakları ile M/T ALSU'nun dış kamera kayıtlarının soruşturma dosyasına getirtilmesini istedi.