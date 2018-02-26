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Kar kapıya dayandı! İşte İstanbul'a yağacağı gün

Prof.Dr. Mikdat Kadıoğlu, son verilere göre İstanbul'da Perşembe günü kar yağışı olacağını açıkladı. Bu arada Türkiye'nin doğusunda kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bitlis kent merkezi ve bağlı köylerde eğitime bir gün (bugün ) ara verildi.

Kar kapıya dayandı! İşte İstanbul'a yağacağı gün

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ün yaptığı hava durumu tahminine göre; İstanbul'da aylardır beklenen kar yağışı 28 Şubat Çarşamba günü geliyor. Trakya'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayan yağışlar Çarşamba gününden itibaren İstanbul'u etkisi altına alacak.

Prof.Dr. Mikdat Kadıoğlu da paylaştığı bir grafikle birlikte İstanbul'a kar müjdesi verdi. 
 
Kadıoğlu, 'Bu tahmine göre önümüzdeki Perşembe günü İstanbul'da kar yağışı var. İnşallah zamanla değişmez' dedi. 
 

Etiketler; #kar yağışı #istanbul hava durumu
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