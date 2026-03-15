Kar ve tipi vurdu: O ilde 148 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 148 yerleşim yerinin merkezle bağlantısı tamamen kesilirken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için tipiyle amansız bir mücadeleye girişti.

ERZURUM’DA KAR ESARETİ: YOLLARDA YOĞUN MESAİ

Doğu Anadolu’nun zirvesi Erzurum’da, kış mevsiminin tüm sertliği bir kez daha yüzünü gösterdi. Kentte önceki günlerde etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde şiddetli tipiyle birleşince ulaşımda büyük aksamalara yol açtı. Doğanın bu sert direnci sonucunda, tam 148 yerleşim yerine ulaşım durma noktasına geldi. Karın ve tipinin etkisini yitirmediği bölgelerde görüş mesafesi düşerken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.

ULAŞIMDA DİKKATLİ OLUNMALI

Karın getirdiği esaret kadar, tipinin yollarda oluşturduğu gizli buzlanma ve kar sürgünleri de sürücüler için büyük risk oluşturuyor. Yetkililer, özellikle yüksek geçitlerde ve köy yollarında zincirsiz ve hazırlıksız yola çıkılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. 148 noktada devam eden ulaşım engelinin, hava şartlarının normale dönmesi ve ekiplerin yoğun çalışmasıyla en kısa sürede giderilmesi planlanıyor.