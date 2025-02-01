Kar yerine niye kirlilik yağıyor? Uzmanlar açığa kavuşturdu

İstanbul başta olmak üzere batıdaki kentlerde sıcaklık değerlerindeki artış hem hava kirliliği hem de kuraklık riskine neden oluyor. Ocak ayında İstanbul'da 6.9 olması gereken ortalama sıcaklık değerleri son günlerde 16 dereceye kadar çıkarken, uzmanlardan da önümüzdeki döneme ilişkin çok önemli uyarılar geldi.

Kar yağışına hasret kalan İstanbul'da 4 ile 10 Şubat arasında beklenen soğuma ve yağışların gelmesi beklenirken, haberglobal.com.tr'ye konuşan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Ocak ayı sıcak, kurak ve yağışsız geçti. Şubat ayının ikinci yarısı da İstanbul ve batıdaki kentlerde kurak olacak. Afrika'dan gelen akışlar sıcaklığı arttırdı. Ukrayna ve Rusya'nın güneyi bile ısınıyor. Bunun nedeni ise "Kutupsal Vorteks" dediğimiz hava mekanizmasının oluşmaması" dedi.

MART'TA KAR YAĞABİLİR

Önümüzdeki salı gününden itibaren İstanbul'daki sıcaklık değerlerinin 4 derecenin altına düşebileceğini sözlerine ekleyen Tek, "Bir hafta süreyle soğuk ve zaman zaman kar yağışlı bir hava göreceğiz. Kıyı Ege dışındaki bölgelerde de ciddi kar yağışı bekliyoruz. Buna rağmen ortalama sıcaklık değerlerinde küresel ısınmaya bağlı ciddi sapmalar söz konusu. Şubat ayı da kurak geçecek. Mart ayı tahminimiz ise hava sıcaklığının mevsim normallerine döneceği şeklinde. Mart ayında İstanbul'da kar yağışı olabilir" diye konuştu.