Kar yerine niye kirlilik yağıyor? Uzmanlar açığa kavuşturdu

İstanbul başta olmak üzere batıdaki sıcaklık değerlerinin normalin 8, 10 derece üzerine çıkması endişe yaratıyor. Yüksek basınç etkisiyle yüzeyde biriken kirletici partiküllerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısı yapılırken, İstanbul'a ne zaman kar yağacağı da merak konusu.

Sude İnak Sude İnak
Kar yerine niye kirlilik yağıyor? Uzmanlar açığa kavuşturdu
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul başta olmak üzere batıdaki kentlerde sıcaklık değerlerindeki artış hem hava kirliliği hem de kuraklık riskine neden oluyor. Ocak ayında İstanbul'da 6.9 olması gereken ortalama sıcaklık değerleri son günlerde 16 dereceye kadar çıkarken, uzmanlardan da önümüzdeki döneme ilişkin çok önemli uyarılar geldi.

Kar yağışına hasret kalan İstanbul'da 4 ile 10 Şubat arasında beklenen soğuma ve yağışların gelmesi beklenirken, haberglobal.com.tr'ye konuşan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Ocak ayı sıcak, kurak ve yağışsız geçti. Şubat ayının ikinci yarısı da İstanbul ve batıdaki kentlerde kurak olacak. Afrika'dan gelen akışlar sıcaklığı arttırdı.  Ukrayna ve Rusya'nın güneyi bile ısınıyor. Bunun nedeni ise "Kutupsal Vorteks" dediğimiz hava mekanizmasının oluşmaması" dedi.

MART'TA KAR YAĞABİLİR

Önümüzdeki salı gününden itibaren İstanbul'daki sıcaklık değerlerinin 4 derecenin altına düşebileceğini sözlerine ekleyen Tek, "Bir hafta süreyle soğuk ve zaman zaman kar yağışlı bir hava göreceğiz. Kıyı Ege dışındaki bölgelerde de ciddi kar yağışı bekliyoruz. Buna rağmen ortalama sıcaklık değerlerinde küresel ısınmaya bağlı ciddi sapmalar söz konusu. Şubat ayı da kurak geçecek. Mart ayı tahminimiz ise hava sıcaklığının mevsim normallerine döneceği şeklinde. Mart ayında İstanbul'da kar yağışı olabilir" diye konuştu.

Altın'da yine yükseliş! Kilogram fiyatı uçuyorAltın'da yine yükseliş! Kilogram fiyatı uçuyorEkonomi
istanbul hava durumu Hava durumu
Günün Manşetleri
Türkiye, Pakistan'daki terör saldısını kınadı
Trump ile Sisi arasında kritik görüşme
Yenidoğan çetesi sanığı cezaevinde intihar etti!
Devlet Bahçeli'den teğmenlerle ilgili açıklama
Erdoğan'dan Manisa'ya hızlı tren müjdesi
Bakan Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
AKOM'dan uyarı
Panel operasyonunda yakalanan şüphelilerden 44'ü tutuklandı
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk açıklama
“Hakkınızda icra davası var” diyerek dolandıran suç örgütü çökertildi
Çok Okunanlar
Türkiye, Pakistan'daki terör saldısını kınadı Türkiye, Pakistan'daki terör saldısını kınadı
İstanbul'da hava kalitesi kritik seviyede! İstanbul'da hava kalitesi kritik seviyede!
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk açıklama TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk açıklama
Yenidoğan çetesi sanığı cezaevinde intihar etti! Yenidoğan çetesi sanığı cezaevinde intihar etti!
Bu otomobillerden uzak durun! Bu otomobillerden uzak durun!