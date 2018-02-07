Davada beraat eden 100 sanığın boş tüfeklerle Genelkurmay Başkanlığına gönderildikleri ve FETÖ tarafından mağdur edildikleri, yapılan yargılamayla ortaya çıktı

Kara Harp Okulu darbe davasında beraat eden 100 sanığın boş tüfeklerle Genelkurmay Başkanlığına gönderildikleri ve FETÖ tarafından mağdur edildikleri ortaya çıktı.



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi. Sanıklardan 100'ü ise beraat etti.



Yargılama sırasında sanıkların örgütle ve darbe girişimiyle ilgili bütün bağlantıları araştırıldı. Beraatine karar verilen tamamı kursiyer 100 sanığın örgütle herhangi bir irtibatına ulaşılamadı.



Öte yandan, söz konusu sanıkların darbe girişiminde etkin şekilde yer alan FETÖ mensubu askerler tarafından boş tüfeklerle Genelkurmay Başkanlığına gönderildikleri belirlendi.

Yargılamada alınan ifadeler ve mahkemenin yaptığı tespitler sonrasında, beraat eden sanıkların darbe girişimi sırasında "güvenli bölgeye götürülecekleri" iddiasıyla kandırıldıkları, örgüt tarafından mağdur edildikleri ortaya çıktı.



Mahkemenin yaptığı yargılamayla darbeciler ağır cezalara çarptırıldı.