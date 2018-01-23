FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla 156'sı Kara Harp Okulu kursiyeri, 8'i rütbeli 164 sanığın yargılandığı davada sanıklar ve avukatları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin 156'sı kursiyer, 8'i rütbeli 164 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık sözleşmeli subay adayı Fatih Acar, Kara Harp Okulunda bulunduğu sırada alarm verilmesi üzerine eğitim maksadıyla kullanılan boş tüfeklerden birini alarak Bozpark'taki toplanma alanına gittiğini ifade etti.

Firari sanık eski albay İlhami Polat'ın burada kursiyerlere hitap ettiğini ancak gürültü nedeniyle söylenilenleri duyamadığını iddia eden Acar, daha sonra kursiyerlerden 15'er kişilik gruplar oluşturulduğunu anlattı.

Bu şekilde helikopterlere bindirildiklerini belirten Acar, kısa bir yolculuktan sonra Genelkurmay Başkanlığı karargahına gittiklerini ifade etti.

Karargahta çatışmaların olduğunu, bundan zarar görmemek için bir grup arkadaşıyla mescide sığındıklarını savunan Acar, "TSK'nin yönetime el koyduğuna ilişkin bir bilgi almadım. Karargahta bulunduğumuz süre boyunca kimseye ateş etmedim, kanunsuz bir emri yerine getirmedim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.



"Kimseye ateş etmedim"

Tutuklu sanık sözleşmeli subay adayı Habib Dursun da darbe girişimine yönelik önceden bilgisinin olmadığını savunarak emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini söyledi.

Dursun, 4 aylık askeri bir geçmişe sahip olduğunu, emirleri sorgulama konumunda olmadığını ifade ederek yaşananların asıl sorumlusunun komutanları olduğunu belirtti.

Helikopterlere bindirildiklerinde nereye götürülecekleri konusunda kendilerine bilgilendirme yapılmadığını söyleyen Dursun, "Genelkurmay Başkanlığı karargahına geldiğimizde baskıya rağmen silah almadım, kimseye ateş etmedim. Buradaki erleri de ateş etmemeleri için uyardım. Erken saatlerde oradan çıkmak istedik ama başarılı olamadık." savunmasını yaptı.

Tutuklu sanık sözleşmeli subay adayı Hakan Sakka da Genelkurmay Başkanlığı karargahına hangi amaçla götürüldüklerini bilmediğini iddia etti.

Karargahta kaldığı süre boyunca kimseye zarar vermediğini, sivillere ateş etmediğini ileri sürerek suçsuz olduğunu savunan Sakka, FETÖ üyesi olmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını kabul etmediğini belirten Sakka, beraatini talep etti.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

