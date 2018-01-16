FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla 156'sı Kara Harp Okulu kursiyeri, 8'i rütbeli 164 sanığın yargılandığı davada sanıklar ve avukatları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin 156'sı Kara Harp Okulu kursiyeri, 8'i rütbeli 164 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.



Sanık kursiyer Teğmen Abdulkadir Berk, Kara Harp Okulunda bulundukları sırada silah seslerinin geldiğini, bunun üzerine rütbelilerin kendilerini yemekhaneye götürdüklerini söyledi.

Daha sonra bir subayın tören alanında toplanmaları için emir verdiğini anlatan Berk, harp okulunun güvenli olmadığı için kursiyerlerin daha güvenli bir yere götürüleceğine ilişkin konuşmalar yapıldığını aktardı.

Kursiyerlerden rastgele 15'er kişilik guruplar oluşturulduğunu anlatan Berk, daha sonra bu gurupların helikoptere bindirdiklerini ifade etti.

Nereye götürülecekleri konusunda kendilerine bilgilendirme yapılmadığını iddia eden Berk, kısa bir süre sonra helikopterin Genelkurmay Başkanlığı Karargahına iniş yaptığını kaydetti.

Bu sırada başka bir helikopterin kendilerine ateş ettiğini savunan Berk, bir zaman sonra sanık eski üsteğmen Hasan Ali Seyrek'in kendilerine, "Bizi kandırdılar" diyerek kursiyerleri hizmet binasına götürdüğünü söyledi.

Burada karşılaştıkları tam teçhizatlı bir askerin karargahtan ayrılmaları halinde kendilerine ateş etmekle tehdit ettiğini öne süren Berk, bunun üzerine üsteğmen Seyrek'in, lavaboya gitme bahanesiyle kursiyerleri guruplar halinde çıkararak polise teslim olmalarını sağladığını aktardı.



Darbeci olmadığını, iradesi dışında Genelkurmay Başkanlığına götürüldüğünü savunan Berk, beraatini istedi.

Sanık eski kursiyer Ahmet Kızıkoğlu da yat içtimasından sonra alarm sesi duyduğunu, bunun üzerine kamuflajını giyip rastgele boş bir silah alarak toplanma alınana çıktığını ifade etti.

Karargaha kargaşanın hakim olduğunu belirten Kızıkoğlu, toplandıkları tören alanında daha önce görmediği rütbelilerin bulunduğunu kaydetti.

Helikopterden indikleri sırada Genelkurmay Başkanlığına götürüldüklerini fark ettiğini savunan Kızıkoğlu, sabah saatlerine kadar illegal bir eylemde yer almadan burada beklediğini ifade etti.

Diğer kursiyer arkadaşlarıyla buldukları ilk fırsatta polise sığındıklarını belirten Kızıkoğlu, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.



