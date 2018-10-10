TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı alınan 4 muvazzaf Kilis'te yakalandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu

nkara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı alınan Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 4 şüpheli Kilis'te yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı alınan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hudut birliklerinde görevli yarbay ve binbaşı ile iki astsubay gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 20'si aktif görevde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığının 49 personeli ile iki "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı vermişti.

Etiketler; #Kara Kuvvetleri Komutanlığı #fetö #operasyon #gözaltı #kilis
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.