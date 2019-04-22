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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı verildi

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 35'i görevde bulunan 50 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ünün Ankara'da bulunduğu, 24 ildeki gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı verildi

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 35'i görevde olan 50 astsubay için gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi.

Gözaltı kararı alınanların 35'inin görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandığı ifade edildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden 13'ünün Ankara'da bulunduğu, 24 ildeki gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Kara Kuvvetleri Komutanlığı #fetö #astsubay #gözaltı
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